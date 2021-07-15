Горняк22: Егор Крид рассказал о панических атаках после разрыва с девушкой

Егор Крид Фото: instagram.com/egorkreed

Музыкант не назвал имя девушки, но пообещал, что все песни, которые войдут в его новый альбом, будут посвящены именно ей

Рэпер Егор Крид рассказал в своем аккаунте в Instagram, что после тяжелого расставания со своей девушкой у него начались панические атаки.

«Спасибо тебе за разбитое сердце. Я реально после тебя больше не хочу верить в любовь, искренность и всю эту чушь. Единственное, что я тебе никогда не прощу – это панические атаки, которые ко мне вернулись спустя столько лет», – признался артист.

По его мнению, сейчас девушек интересуют не настоящие чувства, а выгода, которую они могут получить в отношениях.

В конце публикации рэпер призвал подписчиков искать в любых ситуациях плюсы и чувствовать благодарность, а также вспомнил о родителях, которые много лет живут в любви.

Пользователи соцсети предположили, что такая активность связана с новым альбомом исполнителя, который должен выйти 16 июля.

Не исключено, что новый альбом Крид посвятил своей бывшей девушке – певице Нюше. Пара начала встречаться в 2014 году, но распалась через два года. Еще через год Нюша вышла замуж за Игоря Сивова, который является главным советником президента Международной федерации студенческого спорта, они воспитывают дочь.

В 2020 год Крид и Нюша сняли совместный клип, в котором сыграли свадьбу. В ролике показано, как сложилась бы их жизнь, если бы пара не расстались.

В последнее время Крид встречался с молодым блогером Валей Карнавал. Состоит ли до сих пор пара в отношениях, не известно.

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