Горняк22: Похолодание с ветром и дождями пришло в Алтайский край на экваторе лета

Дождь. Погода. Лето Фото: Анна Меньшикова

Синоптики предупреждали о том, что на Западную Сибирь, в том числе Алтайский край, идет волна холода с осадками в виде дождей и града

В самой середине лета, 15 июля, в Алтайском крае похолодало – дневная температура воздуха в регионе сегодня составит +21…+26 градусов, а северо-западных районах – до +15…+20 градусов.

В отдельных районах в этот день пройдут кратковременные дожди с грозами, возможен град. Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 23 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в четверг ожидается около +21…+23 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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