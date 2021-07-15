Горняк22: Тяжелобольные коронавирусом жители Алтайского края «жалеют, что не привились»

Больница РТП. Скорая помощь. Фото: Виталий Барабаш

Самым серьезным аргументом за вакцинацию от коронавируса, по мнению министра Дмитрия Попова, являются слова сожаления заболевших

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в ходе пресс-конференции 14 июля заявил, что сейчас «все меньше остается людей, настроенных против вакцинации». Чиновник связывает это с тем, что эпидемиологическая обстановка накаляется.

«Спрос на вакцинацию ежесуточно растет, а запись на прививки многократно прибыла по сравнению с маем 2021-го. Наши врачи, общаясь с тяжелыми пациентами, констатируют: они жалеют о том, что не привились», — рассказал Попов.

По мнению министра, это «самая серьезная аргументация», являющаяся «основным посылом для вакцинации».

Алтайский Роспотребнадзор намерен бороться с антипрививочниками путем разъяснения необходимости вакцинации «среди сотрудников различных организаций». Замруководителя ведомства Ульяна Калинина заявила, что с января 2021 года санитарные врачи наравне с сотрудниками краевого минздрава «работают с населением» в этом направлении, встречаются «с молодежью, партиями и организациями».

Напомним, в Барнауле закрыли мобильные пункты вакцинации у ТРЦ «Праздничный» и на площади Спартака, и открыли четыре новых: у ТРЦ «Волна», «Весна» и Galaxy, а также у автовокзала.

ТОЛК