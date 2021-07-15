ГОРНЯК22 15.07.2021
Алтайский край

Горняк22: На Речном вокзале в Барнауле обнаружили тело мёртвого мужчины

Горняк22
10 часов Ago

Тело мужчины обнаружено на Речном вокзале в Барнауле. По предположению очевидцев, он утонул.

Информацию опубликовало сообщество ВК «Инцидент Барнаул». Подробности происшествия не уточняются. Ранее сообщалось, что на водоёмах Алтайского края за неделю утонуло пять человек.

«Выбирайте для купания неглубокие места с пологим дном, не прыгайте в воду в незнакомых местах, не плавайте у обрывистых берегов, не входите в воду сразу после еды, во время купания не делайте лишних движений и не переутомляйте себя, не отплывайте далеко от берега, остерегайтесь водоворотов, не подплывайте проходящим катерам, лодкам или гидроциклам, не взбирайтесь на технические предупредительные знаки, не купайтесь в вечернее время после захода солнца. И еще раз: помните, безопасно купаться только на проверенных и официально открытых пляжах», — призывает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Фото: Максим Стрелковский 

Барнаул 

Алтайская правда

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