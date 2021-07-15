Горняк22: За минувшие выходные от пожара пострадал один участок земли алтайского леса

В Алтайском крае с 9 по 11 июля от лесных пожаров спасли один участок лесного фонда.

Как сообщают в региональной службе Минприроды, ликвидирован пожар в Кулундинском лесничестве. От огня пострадало 0,48 га земли лесного фонда. Сигнал о возгорании получили с помощью пожарно-наблюдательных вышек. Бороться с огнеми помогали 12 работников ПХС, 2 автоцистерны и 1 трактор.

В Минприроды рассказывают, что чаще всего леса горят от грозовых разрядов и халатности людей. С начала пожароопасного сезона в этом году на землях лесного фонда произошло 303 пожара, огнём пройдена площадь 816,65 га.

За лесными массивами продолжают наблюдать с пожарно-наблюдательных вышек и вертолетов, а также используют данные космического мониторинга. Круглосуточно принимаются звонки на телефоны горячей линии: 8–800–100–94–00 и 8 (3852) 63–66–40.

Алтайская правда