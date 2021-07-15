Горняк22: В Барнауле утром легковые автомобили столкнулись с трамваем и грузовиком
Утро в Барнауле началось с двух аварий. Перекрестки не поделили трамвай с легковушкой, а также грузовик и такси.
На перекрестке улиц Попова и Сухой Лог произошло уже традиционное для Барнаула ДТП – столкнулись трамвай и легковушка. Очевидцы пишут в паблике «Инцидент Барнаул», что могут быть пострадавшие.
Еще одно ДТП омрачило барнаульское утро на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского. Здесь не поделили перекресток грузовик одной из торговых сетей и такси. У легкового автомобиля серьезно повреждена передняя часть. На месте работают медики и сотрудники ГИБДД.
Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»
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