ГОРНЯК22 15.07.2021
Алтайский край

Горняк22: 103 работникам из Бийска не платили зарплату несколько месяцев

Горняк22
10 часов Ago

Дорожная организация из Бийска не выплачивала заработную плату 103 рабочим в течение нескольких месяцев. Сумма образовавшейся задолженности превысила 7,5 млн рублей.

Как информирует прокуратура Алтайского края, с декабря 2020 по май 2021 года более ста работников дорожно-строительной сферы из Бийска не получали заработную плату. По факту нарушений возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия.

В результате принятых мер задолженность в 7,5 миллионов рублей погашена.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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