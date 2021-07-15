Горняк22: 103 работникам из Бийска не платили зарплату несколько месяцев

Дорожная организация из Бийска не выплачивала заработную плату 103 рабочим в течение нескольких месяцев. Сумма образовавшейся задолженности превысила 7,5 млн рублей.

Как информирует прокуратура Алтайского края, с декабря 2020 по май 2021 года более ста работников дорожно-строительной сферы из Бийска не получали заработную плату. По факту нарушений возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия.

В результате принятых мер задолженность в 7,5 миллионов рублей погашена.

Новости Бийска

Алтайская правда