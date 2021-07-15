Горняк22: Барнаулец избил своего обидчика граблями

Мировой судья приговорил барнаульца к 100 часов обязательных работ. Трудиться на благо города местный житель будет из-за того, что избил граблями своего знакомого.

В марте мужчина пришел в гости к приятелям, где они стали распивать спиртные напитки. Разгоряченные алкоголем гость и один из участников этого застолья переругались. Компании не понравилось, что пришедший оказался таким конфликтным и портил душевные посиделки, поэтому его просто выгнали из дома.

Неприятности поджидали барнаульца и на следующий день. Вернувшись вечером домой, он застал свою подругу не совсем трезвой. Мужчина стал высказывать ей свое недовольство. Еще менее приятный сюрприз его поджидал на кухне – там сидел вчерашний противник, с который он схлестнулись в гостях. Оказалось, что сожительница пригласила его переночевать и распивать спиртные напитки.

Это стало последней каплей – барнаулец схватил штыревые грабли и черенком избил обидчика.

Чтобы загладить свою вину, теперь ему придется отработать 100 часов.

Барнаул

Алтайская правда