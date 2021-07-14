Горняк22: Сборы налогов в Алтайском крае выросли на 20% до 80 млрд рублей

Налоги Фото: pixabay.com

Отдельные организации увеличили объемы отчисления налога на прибыль в разы, что в ФНС посчитали признаком улучшения самочувствия экономики края

С начала 2021 года в Алтайском крае сумма собранных налогов выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на встрече с губернатором региона Виктором Томенко сообщил руководитель УФНС Юрий Куриленко.

«За 6 месяцев мы собрали во внебюджетные фонды и в бюджет Российской Федерации, краевой и местные бюджеты порядка 80 миллиардов рублей», – заявил он.

Из этой суммы в бюджеты поступило 53,8 млрд.

По словам Куриленко, основными драйверами для краевого бюджета стали НДФЛ и налог на прибыль – отдельные организации увеличили объемы отчисления последнего в разы, что можно считать признаком улучшения самочувствия экономики края, подчеркнул глава налоговой.

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