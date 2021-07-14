Горняк22: В горах Алтайского края открыли экстремальную трассу виа-феррата

Туристы. Виа-терасса Фото: "Вести Алтай"

По маршруту на скальном участке закрепили металлические скобы и страховочный канат. Преодолеть трассу безопасно могут даже не самые опытные туристы

Участок горы Зеленый дракон в Алтайском крае оборудовали под экстремальную трассу виа-феррата. Об этом сообщает телеканал «Вести Алтай».

Туристы могут взобраться на вершину с использованием альпинистского снаряжения. Сейчас здесь функционируют два маршрута, в том числе детский.

В будущем организаторы намерены запустить кресельный подъёмник, установить нависающие над пропастью смотровые площадки со стеклянным полом и даже открыть на скалах капсульные гостиницы, как экзотический вариант провести ночь в горах.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае застопорилось строительство этнопарка «Белоярская крепость».

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