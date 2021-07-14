Горняк22: На Алтае при восхождении на ледник разбился ученый из Новосибирска

При восхождении на хребет Актру на Алтае погиб ученый из Новосибирска. 32-летний мужчина пролетел почти 700 метров и упал на дно ущелья. Сейчас ведутся спасательные работы, чтобы достать его тело.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, при восхождении на одну из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребета — Актру произошел камнепад, который спровоцировал падение человека. Он упал в ущелье, пролетев почти 700 метров. Спасатели обнаружили место трагедии, но чтобы достать тело, необходимо задействовать вертолет. Сейчас этот вопрос решается, пишет ТАСС.

Туристическая группа шла по собственному маршруту и уже подходила к его концу. Пострадал только один человек. Погибший работал заведующим лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Алтайская правда