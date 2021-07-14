Горняк22: В Барнауле задержали серийного похитителя велосипедов

Житель Барнаула украл из одного и того же подъезда три велосипеда. Он намеревался и дальше совершенствоваться в серийных кражах, но был задержан сотрудниками полиции.

41-летний ранее судимый барнаулец решил освоить криминальный «бизнес» — воровать, а потом продавать велосипеды. Он облюбовал подъезд одной из многоэтажек, в котором вознамерился оставить всех владельцев без их транспорта.

В конце июня он дважды побывал в этом подъезде, и дважды из него исчезали с лестничных площадок велосипеды. Вор использовал бокорезы, чтобы перекусить противоугонный трос. Похищенные велосипеды он продал неизвестным, отправив, таким образом, себе в карман 40 тыс. рублей.

В свой третий визит он угнал еще один двухколесный транспорт. Однако он стоил 100 тысяч рублей, и продать его было трудно. А потом оказалось, что уже и не нужно – вора задержали сотрудники полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Барнаул

Алтайская правда