Горняк22: Девочку, которая пострадала на батуте в Барнауле, выписали из больницы

В Барнауле выписали из больницы четырехлетнюю девочку, которая пострадала при ЧП на батуте. Сейчас ребенок находится дома, но ей предстоит пройти еще долгий курс лечения и реабилитации.

О состоянии ребенка рассказала председатель краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова. После месячного лечения к девочке вернулся слух. Она разговаривает, знает наизусть небольшие стихотворения. Сейчас ребенок находится дома, ее жизни ничего не угрожает, но вопрос сможет ли она ходить, остается открытым. Предстоит пройти еще долгий курс лечения и реабилитации.

Напомним, что ЧП произошло 30 мая, когда батут рядом с ТЦ «Район» ветром поднялся в воздух, и двое детей упали на трамвайные пути. Сильнее всего пострадала четырехлетняя девочка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧП на батуте в Барнауле: кто виноват и что будет дальше

Барнаул

Алтайская правда