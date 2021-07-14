ГОРНЯК22 14.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Один человек погиб при взрыве газа в гостинице Геленджика

Горняк22
9 минут Ago

В гостинице «Азария» в Геленджике произошел взрыв газа. В результате ЧП погиб один человек, еще четверо, включая ребенка,  госпитализированы. Проведена эвакуация 50 человек, одного человека извлекли из-под завалов сотрудники МЧС.

Взрыв бытового газа произошел на кухне первого этажа четырехэтажной гостиницы. Вслед за взрывом последовало обрушение перекрытий и внешней стены. Загорелся один из автомобилей, находившихся рядом со зданием. Также на месте происшествия выбиты окна в соседних домах. Всего в ликвидации ЧП участвуют 40 человек и 14 единиц техники, пишет ТАСС.

Прокуратура Геленджика проводит проверку, на месте работают сотрудники МЧС и следователи. Продолжается разбор завалов.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: «Яндекс.Такси» отстранило водителя после массовой драки на алтайской трассе

Горняк22: «Яндекс.Такси» отстранило водителя после массовой драки на алтайской трассе

Горняк22
2 минуты Ago
Такси Фото: "Толк" Инцидент произошел на Чуйском тракте между Барнаулом и Бийском. Травму головы получил администратор крупного новосибирского паблика "Яндекс.Такси"...

Читать по теме:

ВТОПЕ: