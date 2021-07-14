ГОРНЯК22 14.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Возбуждено уголовное дело по факту смерти барнаульца, который скончался после драки

Горняк22
9 минут Ago

В Барнауле рано утром подрались двое молодых людей. В результате – один из них погиб. СК по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности.

Рано утром 10 июля на одной из барнаульских улиц между двумя нетрезвыми молодыми мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры один из них нанес другому удар в лицо, от чего тот упал и ударился об асфальт головой. От полученных травм 24 — летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается, пишет СК по Алтайскому краю.

Барнаул 

Алтайская правда

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