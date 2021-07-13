Горняк22: Представитель МакSим опровергла сообщения о сепсисе артистки

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

Исполнительница до сих пор находится на ИВЛ в медикаментозной коме. У нее поражено правое легкое, к нему подключили трубку для откачивания жидкости

Пиар-менеджер Яна Богушевская опровергла информацию, поступившую ранее в СМИ якобы от подруги артистки. В нем говорилось о развивающемся сепсисе. По ее словам, МакSим остается в стабильно тяжелом состоянии, сообщает «Лайф».

«Ни у одной подруги Марины нет доступа к врачам. Кроме того, у нее очень ограниченный узкий круг уважающих ее людей. Ну и как минимум эта подруга могла бы представиться. Марина по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии», – рассказала она.

Напомним, что 15 июня стало известно, что Марину Абросимову госпитализировали в тяжелом состоянии. Несколько дней назад певице стало лучше и врачи попытались отключить ее от аппарата ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом), но она не смогла самостоятельно дышать. Артистка по-прежнему подключена к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Ранее в Сети появилась информация, что состояние артистки якобы снова ухудшилось и у нее выявили сильнейший гнойно-воспалительный процесс.

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