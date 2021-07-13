Горняк22: Россияне назвали любимые места для идеального отпуска

Пляж Фото: pixabay.com

Аналитики рассказали, что около 60% россиян считают идеальным вариантом отпуска отдых на отечественных или зарубежных курортах

Более 33% опрошенных россиян заявили, что лучше всего отдыхать на пляжах в России. 29% респондентов собираются именно так провести свой отпуск. Об этом стало известно из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, сообщает «РИА Новости».

26% россиян считают, что провести идеальный отпуск можно только на курортах за рубежом. При этом только 4,7% заявили, что надеются туда съездить.

13,6% респондентов рассказали, что мечтают об экскурсии по России. В такое путешествие планируют отправиться 11% опрошенных. При этом зарубежные экскурсии интересуют только 6,7% туристов и только 0,6% рассчитывают на поездку.

14% россиян назвали дом или дачу идеальным местом для отпуска. Этом летом так будут отдыхать 40% респондентов.

Ранее «Толк» сообщал, что в России возобновили чартерные перевозки на курорты Египта. Советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз заявил, что россияне смогут получить визу в аэропорту по прилете в страну.

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