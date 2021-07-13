Горняк22: Солёны уши по-алтайски: пермяк продавал в Барнауле несуществующие «болгарки»

В Барнауле полиция задержала 36-летнего жителя Перми, подозреваемого в мошенничестве.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, с октября по декабрь 2020 года мужчина размещал сообщения о продаже шлифмашинок на сайте бесплатных объявлений. Потенциальным покупателям он даже показывал видеозаписи с обзором электроинструмента. После получения перевода на карту, подозреваемый прекращал переписку, удалял объявление и переставал выходить на связь.

На данный момент заявления подали два обманутых гражданина. Один из них – житель Барнаула, второй – Самарской области. Общая сумма причиненного ущерба составила 25 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

Барнаул

Алтайская правда