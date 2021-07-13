Горняк22: Бывший пристав предстанет перед судом в Алтайском крае

Уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя из Алтайского края направлено в суд. Ему инкриминируется служебный подлог.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, мужчина не пожелал должным образом организовывать свою работу и обременять себя вызовами понятых, когда требовалось взыскать долг по одному из исполнительных производств. Мужчина просто внес ложные сведения в акт ареста автомобиля должника. При этом сама машина уже была продана, на момент ареста принадлежала другому человеку.

В итоге в отношении бывшего владельца авто было возбуждено уголовное дело. Ему вменялись незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту. Но при внимательном разбирательстве выяснилось, что виноват не он, а судебный пристав.

Теперь ему предстоит ответить в суде за служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан. За это ему грозит штраф, принудительные работы либо лишение свободы до четырех лет.

Алтайская правда