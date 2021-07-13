Горняк22: Автомобиль «Жигули» перевернули на крышу в Барнауле
В Барнауле из-за ссоры перевернули машину на крышу.
Как рассказывает канал Unusual Crimes Barnaul, сообщение о перевернутом, но аккуратно стоящем автомобиле поступило в дежурную часть полиции ночью 11 июля.
Выяснилось, что в районе дома №11 по улице Кавалерийской, в одном из местных заведений, проводила время компания людей. Позже хозяин «Жигулей» чуть не наехал на стоявших на улице людей. На этой почве завязалась ссора. После угроз в свой адрес водитель припарковал машину и ушёл с места событий.
Но это не остановило вторую компанию, которая и перевернула автомобиль с колес на крышу, решив поквитаться с обидчиком.
фото: скриншот видео из паблика «Барнаул 22» ВКонтакте.
Барнаул