Горняк22: Автомобиль «Жигули» перевернули на крышу в Барнауле

В Барнауле из-за ссоры перевернули машину на крышу.

Как рассказывает канал Unusual Crimes Barnaul, сообщение о перевернутом, но аккуратно стоящем автомобиле поступило в дежурную часть полиции ночью 11 июля.

Выяснилось, что в районе дома №11 по улице Кавалерийской, в одном из местных заведений, проводила время компания людей. Позже хозяин «Жигулей» чуть не наехал на стоявших на улице людей. На этой почве завязалась ссора. После угроз в свой адрес водитель припарковал машину и ушёл с места событий.

Но это не остановило вторую компанию, которая и перевернула автомобиль с колес на крышу, решив поквитаться с обидчиком.

фото: скриншот видео из паблика «Барнаул 22» ВКонтакте.

Барнаул

Алтайская правда