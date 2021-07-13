ГОРНЯК22 13.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Автомобиль «Жигули» перевернули на крышу в Барнауле

Горняк22
11 часов Ago

В Барнауле из-за ссоры  перевернули машину на крышу.

Как рассказывает канал Unusual Crimes Barnaul, сообщение о перевернутом, но аккуратно стоящем автомобиле поступило в дежурную часть полиции ночью 11 июля.

Выяснилось, что в районе дома №11  по улице Кавалерийской, в одном из местных заведений, проводила время компания людей. Позже хозяин «Жигулей» чуть не наехал на стоявших на улице людей. На этой почве завязалась ссора. После угроз в свой адрес водитель припарковал машину и ушёл с места событий.

Но это не остановило вторую компанию, которая и перевернула автомобиль с колес на крышу, решив поквитаться с обидчиком.

фото: скриншот видео из паблика «Барнаул 22» ВКонтакте.

Барнаул 

Алтайская правда

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