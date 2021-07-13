Горняк22: Экс-директор алтайского МУПа пойдёт под суд за махинации с зарплатами

Бывший директор одного из муниципальных бюджетных учреждений Баевского района Алтайского края предстанет перед судом за мошенничество с использованием служебного положения.

Полицейские выявили, что с июня 2018 года по август 2019 года аферист похитил 135 тыс. рублей. Воспользовавшись тем, что занимал должность руководителя организации, он вносил в табели учета рабочего времени ложные сведения. Они заключались в том, что родственница управленца якобы выполняла обязанности уборщицы служебных помещений. Затем предоставлял документы в бухгалтерию для начисления заработной платы. На самом деле женщина давно переехала на постоянное место жительство в Барнаул и уборкой не занималась.

Похищенные деньги мужчина потратил на свои личные нужды. Когда в отношении него было возбуждено уголовное дело, вину в преступлении экс-директор признал. Материальный ущерб возместил частично.

Баевский район

Алтайская правда