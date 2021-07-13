Горняк22: «Чёрные банкиры» обналичили почти 844 млн рублей в Алтайском крае

В Алтайском крае преступная группа предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность.

Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, завершено расследование по делу о незаконной банковской деятельности. На скамье подсудимых – семь человек.

По данным следствия, в 2016 году житель Барнаула организовал преступную группу для обналичивания денежных средств. Для этого члены группы подыскивали «клиентов» — юридических лиц, которые нуждались в такой услуге.

Деньги перечислялись на расчётные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц и переводились с одних расчетных счетов на другие. Это было нужно, чтобы придать вид реальных финансовых отношений. А затем деньги обналичивались.

За 4 года «работы», члены преступной группы совершили незаконное обналичивание на сумму не менее 844 млн рублей. Конечно, и о своем проценте не забывали – их общий доход составил 87 млн рублей.

Обвиняемые свою вину не признали, но следователям удалось доказать обратное. Выяснилось, что заметая следы, лидер группировки оформил недвижимость на близких родственников. Следствию удалось наложить арест на имущество, приобретенное на доходы от преступной деятельности – а это, к слову, 13 квартир общей стоимостью 60 млн рублей и 6 автомобилей почти на 6 млн рублей . Теперь дело «чёрных банкиров» будут рассматривать в суде.

Барнаул

Алтайская правда