Горняк22: В Барнауле без вести пропала рыжая девочка-подросток

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении, связаться с ними по телефону 8-800-700-54-52

В Барнауле пропала 17-летняя девушка с рыжими волосами, сообщает «Лиза Алерт». Ее местонахождение неизвестно с 9 июля.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза каре-зеленые.

Одежда: голубая толстовка, черная футболка, голубые джинсы, черные кроссовки.

Ранее сообщалось, что в Катуни на Алтае нашли тело пропавшего три недели назад мужчины.

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