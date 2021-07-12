Горняк22: +247: в Алтайском крае выявили рекордное число заболевших за сутки

Коронавирус Фото: pixabay.com

В июне в Алтайском крае, как по всей России, началась третья волна коронавируса. Сейчас в регионе более чем на 80% заполнены ковидные госпитали

247 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Это рекордный показатель с начала пандемии: предыдущий был установлен в июле 2020 года – 246 заболевших.

Общее число зараженных на 11 июля составляет 56 722 человека, среди них 3 835 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирусная статистика на 11 июля

561 больной ковидом находится в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 184 подключены к аппаратам ИВЛ.

13 больных умерли за сутки, 12 – непосредственно от ковида. Сначала пандемии умерли 3 579 зараженных жителей края.

46 человек выздоровели от инфекции за сутки. Общее число переболевших достигло 47 591 пациента.

Всего в крае развернуто 4 369 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 691 место.

На утро 11 июля в Алтайском крае прививаются 396,2 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 77

Бийск – 29

Рубцовск – 27

Славгород – 14

Алейск – 13

Новоалтайск – 12

Камень-на-Оби – 8

Змеиногорский район – 7

Локтевский, Михайловский, Поспелихинский районы – по 6 заболевших

Ключевский, Тогульский, Усть-Пристанский районы – по 5

Алейский, Калманский, Топчихинский районы – по 4

Новичихинский, Шипуновский районы – по 3

Павловский, Табунский, Усть-Калманский районы – по 2

Волчихинский, Кытмановский, Первомайский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что алтайские ковидные госпитали заполнены более чем на 80%.

ТОЛК