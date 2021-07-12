Горняк22: +247: в Алтайском крае выявили рекордное число заболевших за сутки
Коронавирус Фото: pixabay.com
В июне в Алтайском крае, как по всей России, началась третья волна коронавируса. Сейчас в регионе более чем на 80% заполнены ковидные госпитали
247 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Это рекордный показатель с начала пандемии: предыдущий был установлен в июле 2020 года – 246 заболевших.
Общее число зараженных на 11 июля составляет 56 722 человека, среди них 3 835 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирусная статистика на 11 июля
- 561 больной ковидом находится в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 184 подключены к аппаратам ИВЛ.
- 13 больных умерли за сутки, 12 – непосредственно от ковида. Сначала пандемии умерли 3 579 зараженных жителей края.
- 46 человек выздоровели от инфекции за сутки. Общее число переболевших достигло 47 591 пациента.
- Всего в крае развернуто 4 369 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 691 место.
- На утро 11 июля в Алтайском крае прививаются 396,2 тыс. человек.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 77
Бийск – 29
Рубцовск – 27
Славгород – 14
Алейск – 13
Новоалтайск – 12
Камень-на-Оби – 8
Змеиногорский район – 7
Локтевский, Михайловский, Поспелихинский районы – по 6 заболевших
Ключевский, Тогульский, Усть-Пристанский районы – по 5
Алейский, Калманский, Топчихинский районы – по 4
Новичихинский, Шипуновский районы – по 3
Павловский, Табунский, Усть-Калманский районы – по 2
Волчихинский, Кытмановский, Первомайский районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что алтайские ковидные госпитали заполнены более чем на 80%.