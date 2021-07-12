Горняк22: Расширение Чуйского тракта обещают завершить раньше срока

Чуйский тракт. Дорога Фото: УПРДОР Алтай

Расширение федеральной автодороги Р-256 осуществляется поэтапно. В этом дорожно-строительном сезоне работы идут на шести участках

Работы по расширению «Чуйского тракт» на границе Тальменского и Первомайского районов выполнены на 60%, сообщает УПРДОР «Алтай». По плану, они должны быть завершены к ноябрю 2022 года. Однако рабочие идут с опережением сроков.

Согласно проекту, дорогу расширят до четырех полос, а встречные потоки будет разделять барьерное ограждение.

Сейчас на участке уже построен путепровод протяженностью более 80 метров, где завершается укладка последних слоев бетона. Также продолжаются работы на подходах.

Первые 4 км участка по направлению из Барнаула в сторону Новосибирска почти полностью готовы. Там устроены все конструктивные слои, построено новое электроосвещение, смонтировано барьерное ограждение. Сейчас дорожники занимаются системой водоотвода: устанавливают лотки и водосборные колодцы. Затем останется нанести разметку и закончить обустройство.

Завершается также строительство подземного пешеходного перехода в районе станции Озерки. Сейчас там идут активные работы по строительству второй полосы дороги протяженностью 3,5 км.

Ввод объекта в эксплуатацию по контракту запланирован на ноябрь 2022 года.

Ранее сообщалось, что расширение Чуйского тракта стоит более 17 млрд рублей.

ТОЛК