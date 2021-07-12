Горняк22: Продукты питания подорожали в Алтайском крае на 20% за полгода

Продукты. Магазин Фото: Анна Меньшикова, Толк

В Алтайском крае отмечен глобальный рост цены на продукты, в первую очередь, на фрукты и овощи. Среди регионов Сибири у Алтая самый высокий показатель

Базовый набор продуктов питания в Алтайском крае подорожал на 20% с начала года года. Об этом говорят данные Новосибирскстата.

Так, в июне стоимость базовой корзины составлял 5007 рублей – это на 20,7% больше, чем в начале года. Только за июнь ценники в супермаркетах возросли на 4,6%. Аналитики отметили, что это самый большой показатель роста в Сибири.

Стоимость минимального набора продуктов питания устанавливается на основе цен на продукты, которые в него входят, и потребления на одного человека.

Лидером по цене такого набора стал Красноярский край – там корзина стоит 5 926,23 рубля. Самая дешевая цена отмечена в Омской области – 4 712,59 рубля.

Ранее эксперты объяснили небывалый рост цен на продукты в Алтайском крае. Предприниматели небывалый рост цен объясняют несколькими факторами. Так, определенную роль сыграла сезонность: овощи на грядках у жителей пока не появились, поэтому прошлогодний урожай, который был небогатым из-за засухи, продается дороже. С другой стороны, морковь с рынка сегодня привозят из Краснодара и даже Израиля – отсюда и цена.

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