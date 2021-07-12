Горняк22: Семь человек за сутки подключили к ИВЛ в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 247 заражений коронавирусом. 46 пациентов выздоровели, 13 – умерли.

На 11 июля в госпиталях лечатся от коронавируса 2 953 человека, от похожей на него вирусной пневмонии – 725. Ещё 645 пациентов долечивают пневмонию дома. Амбулаторно наблюдаются 100 «бессимптомников». Количество тяжелобольных составило 561 человек, к ИВЛ подключены 184 – это на семь человек больше, чем накануне.

Минздравом края развернуто 4 369 коек, кислородом оснащена 3 151, ИВЛ – 291. В резерве: 691 койка.

Всего в регионе заболело 56 722 человека, включая 3 835 детей. 14 359 случаев выявлено у больных внебольничной пневмонией, 34 182 – у заболевших ОРВИ, 8 181 – у «бессимптомников». 47 591 человек выздоровел, 3 579 – умерли (все взрослые).

На утро 11 июля вакцинируются 396 275 человек. 116 628 из них получили первую прививку, 279 647 – привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда