Горняк22: Жительница Барнаула призналась в даче взятки помощнику главы алтайского Минздрава

Генеральный директор барнаульской фирмы пойдёт под суд за дачу взятки замминистра здравоохранения Республики Алтай. Об этом сообщил местный следком.

По данным следствия, в июле прошлого года обвиняемая в служебном кабинете помощника министра здравоохранения республики в Горно-Алтайске передала ему взятку в виде 240 000 рублей и бутылки коньяка. Взамен возглавляемая ей компания должна была получить госконтракты на поставку медицинских товаров в рамках нацпроекта «Здоровье» и для предотвращения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

«В ходе следствия обвиняемая свою вину признала в полном объеме и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению должностных лиц министерства здравоохранения в иных коррупционных преступлениях», подчеркнули в пресс-службе республиканского следкома.

Алтайская правда