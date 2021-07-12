Горняк22: Несколько смертельных ДТП произошло в Алтайском крае за сутки

10 июля в Алтайском крае произошёл ряд серьёзных ДТП. Об этом сообщают местные СМИ и сетевые сообщества.

На трассе между селами Волчиха и Новоегорьевское лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Очевидец сообщил о гибели молодого человека. На участке дороги Белокуриха-Точильное автомобиль вылетел с трассы (не вписался в поворот) и перевернулся. Один человек погиб, ещё один оказался в реанимации. На Гоньбинском тракте в районе садоводства «Дизель» столкнулись две легковушки, одна из них вылетела в кювет. Есть пострадавшие. Возле Зудилово сбит (либо пострадал в аварии) человек.

Госавтоинспекция сообщает, что за сутки (9 июля) в России в ДТП погибли 36 человек, включая троих детей, ранены 408 человек, в том числе, 47 детей.

Фото иллюстративное

ДТП

Алтайская правда