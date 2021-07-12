Горняк22: Смертельное ДТП произошло в Михайловском районе Алтайского края

Автомобиль «ВАЗ-2109» опрокинулся возле села Ракиты в Михайловском районе. Погиб мужчина.

Как сообщает сообщество ВК «Инцидент Барнаул» со ссылкой на слова очевидцев, трое молодых людей в нетрезвом виде угнали ВАЗ-2108 (судя по фотографии, всё же 2109 – прим.ред.). У автомобиля на ходу лопнуло колесо и он опрокинулся. Одного человека при этом придавило, впоследствии он скончался в реанимации Михайловской ЦРБ. Ещё двое отделались незначительными травмами.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Фото: «Инцидент Барнаул»

ДТП | Михайловский район

Алтайская правда