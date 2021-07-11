Горняк22: В Бийске ликвидировали «пивную» свалку после жалоб горожан

Свалка Фото: ЦУР Алтайского края

Судя по снимкам, на дороге убрали остатки груза и машины, которая попала в ДТП. Горожане отметили, что работа сделана на «отлично»

Администрация Бийска убрала свалку, которая образовалась после ДТП, в котором перевернулась фура с пивом, сообщает «ЦУР Алтайского края». Тогда часть груза растащили мародеры, а другая осталась гнить на солнце.

На опубликованных кадрах видно, что дорогу очистили от мусора, который валялся на обочине.

Ранее в соцсетях жители города пожаловались, что после аварии в окрестностях стоит жуткая вонь – у дороги валялись остатки груза и машины.

Авария произошла в ночь на 16 июня на улице Мамонтова. Водитель грузовика не справился с управлением, фура влетела в опору моста и опрокинулась. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. При этом пиво, которое перевозил грузовик, оказалось на земле.

ТОЛК