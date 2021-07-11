Горняк22: Закинуть удочку: как и когда в мире отмечается День рыбака

Рыбалка Фото: pixabay.com

В начале июля свой особый праздник отмечают любители рыбалки. В этот день стоит поздравить как профессиональных рыбаков, так и любителей

Рыбалка настолько популярное занятие, что у него даже есть свои праздники, один из которых – День рыбака. Он отмечается ежегодно во многих странах 11 июля. Россия присоединилась к этой традиции в 1965 году.

В этот день стоит поздравить всех, кто занимается рыболовством профессионально, а также тех, для кого это просто хобби. Как пишет Calend.ru, обычно в этот день проводятся различные тематические мероприятия.

Напомним, что Всемирный день рыболовства отмечается ежегодно 27 июня.

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