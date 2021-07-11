Горняк22: СК начал проверку многодетной семьи из Барнаула, которая живет без света и газа

Следком и прокуратура Алтайского края начали проверку по сообщению в соцсетях о семье, в которой три ребенка оказались в «социально опасном положении»

В одной из соцсетей жительница Барнаула рассказала о семье, в которой родители совершенно не заботятся о своих трех детях. Женщина написала, что, несмотря на то, что родители не злоупотребляют спиртным, однако они не уделяют никакого внимания здоровью, питанию и гигиене детей. Помимо прочего, в доме нет света и газа.

По данному сообщению следственными органами СК РФ по Алтайскому краю назначена проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Сегодня дети изъяты из семьи и находятся в социальном учреждении.

Также по факту нахождения детей в опасном положении проводит проверку и прокуратура Барнаула.

Барнаул

Алтайская правда