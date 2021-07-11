Горняк22: Свыше 500 тыс. рублей перечислила мошенникам пенсионерка из Барнаула

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 63-летняя жительница Барнаула. Аферистам удалось уговорить ее перечислить 513 тыс. рублей.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Разговор шел по уже отработанной схеме: мошенники пытаются оформить кредит, необходимо снять деньги и перевести на другой счет.

У пенсионерки были деньги на кредитной карте, которые она взяла на ремонт квартире. Поэтому она перевела несколькими операциями 435 тыс. рублей. Также она взяла в кредит еще 78 тыс. рублей и отправила их по тому же адресу.

Позже, осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, информируете ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда