ГОРНЯК22 11.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Свыше 500 тыс. рублей перечислила мошенникам пенсионерка из Барнаула

Горняк22
9 часов Ago

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 63-летняя жительница Барнаула. Аферистам удалось уговорить ее перечислить 513 тыс. рублей.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Разговор шел по уже отработанной схеме: мошенники пытаются оформить кредит, необходимо снять деньги и перевести на другой счет.

У пенсионерки были деньги на кредитной карте, которые она взяла на ремонт  квартире. Поэтому она перевела несколькими операциями 435 тыс. рублей. Также она взяла в кредит еще  78 тыс. рублей и отправила их по тому же адресу.

Позже, осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, информируете ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул 

Алтайская правда

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