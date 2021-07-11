ГОРНЯК22 11.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель алтайского села избил до смерти молодую девушку

Горняк22
9 часов Ago

СК по Алтайскому краю предъявил обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть, 39-летнему жителю Тальменского района. Он избил до смерти молодую женщину.

Вечером 25 июня 23-летняя девушка приехала в гости к своим знакомым в одно из сел Тальменского района. В ходе застолья хозяин дома и гостья поругались. В результате мужчина нанес молодой женщине  множественные удары кулаком по голове и телу.  От побоев потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сегодня обвиняемый заключен под стражу, информирует СК по Алтайскому краю.Расследование уголовного дела продолжается.

Тальменский район 

Алтайская правда

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