Горняк22: В Алтайском крае разрешили агитационные встречи с избирателями

Виктор Томенко и Ирина Акимова Фото: официальный сайт Алтайского края

В Алтайском крае разрешили проводить агитационные встречи с избирателями в рамках кампании по выборам депутатов Государственной Думы, краевого Законодательного собрания и муниципальных депутатов, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил на встрече с председателем избиркома края Ириной Акимовой.

По его словам, в крае допущены к работе организации с большими помещениями – театры, кинотеатры, клубы с наполняемостью до 50% от расчетной. При введении новых антиковидных ограничений власти учли возможность проведения мероприятий избирательного процесса.

«Наличие больших залов позволяет проводить конференции, агитационную работу, встречи с избирателями», – цитирует Томенко официальный сайт края.

Он отметил, что в этих организациях «уже давно действует хорошо отработанный санитарно-эпидемиологический режим» с использованием средств защиты, дезинфекции, соблюдением рассадки и проветриванием.

«Ещё раз обращаю внимание наших избирателей: мы подошли к этому вопросу так, чтобы сохранить по максимуму возможность людям принять участие в избирательном процессе», – заключил губернатор Томенко.

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