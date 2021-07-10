Горняк22: ЖК «Парковый» в Барнауле введут в эксплуатацию через год

Стройка ЖК "Парковый" Фото: Парковф22.рф

По итогам обсуждений стороны приняли решение отказаться от наземного варианта парковки – в ЖК построят подземный паркинг на 72 машино-места

Ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Парковый» в Барнауле, который возводит «Барнаулкапстрой» (БКС), намечен на сентябрь 2022 года. Об этом 9 июля по итогам заседание межведомственной рабочей группы сообщает пресс-центр администрации города.

На встрече участникам долевого строительства ЖК представили дорожную карту по завершению работ на объекте. Согласно документу, срок окончания строительства 3-й блок-секции – сентябрь текущего года.

По словам замглавы администрации города Андрея Федорова, специалисты завершили расчет стоимости строительства всего объекта вместе с подземной парковкой – это порядка 320 млн рублей.

Финансовые трудности БКС привели к приостановке работ на строительстве ЖК «Парковый». Ранее с требованием о банкротстве застройщика в суд обратилась компания «СДЛ-Групп». Дольщики «Паркового» организованно выступили с протестами. Мэрия, которой принадлежит «Барнаулкапстрой», создала рабочую группу, чтобы решить эту проблему и помочь участникам долевого строительства получить свое жилье. Дело о банкротстве БКС прекратили, работы на объекте возобновились.

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