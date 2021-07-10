Горняк22: Что предсказывали по пчелам и полету стрекозы: приметы на 10 июля

Пчела Фото: pexels.com

Почему 10 июля крестьяне называли Самсонов день, какого святого вспоминали и что обязательно старались успеть сделать до начала дождей

10 июля в древности называли Самсонов день, Самсон Сеночный, Самсон-сеногной. Связано это с святым Сампсоном Странноприимцем. Он родился в богатой римской христианской семье, получил хорошее образование и стал врачом. За самоотверженное служение ближнему и богоугодную жизнь Патриарх Константинопольский рукоположил его во священники.

Как-то Сампсон исцелил императора Юстиниана I, за что тот построил дом для странников и немощных, где святой служил до конца своих дней, пишет Vsyamagik.ru.

Крестьяне проводили этот день в полях на сенокосе, чтобы успеть убрать сено до начала дождей. Также в этот день почитали странников: их следовало пригласить в дом, накормить и оставить на ночлег. А богатые люди старались давать милостыню нищим, считалось, что чем больше дашь, тем больше получишь.

Народные приметы на 10 июня:

Если 10 июня идет дождь – то такая погода продлится до Бабьего лета. Солнце ясно светит – в ближайшую неделю будет ясно. Над рекой появилась радуга – к солнечной погоде. Пчелы обозлились – к засухе. Стрекоза летит рывками и громко шуршит крыльями – к непогоде.

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