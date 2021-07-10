Горняк22: Жительница Ярового сначала ударила ножом своего знакомого, а потом пыталась его задушить

Жительница Ярового предстанет перед судом за убийство знакомого.

Как информирует Следком Алтайского края, 51-летняя женщина уже была судима за убийство. Она освободилась из мест лишения свободы условно-досрочно в 2019 году.

26 июня 2021 года она поссорилась со своим знакомым, 48-летним мужчиной. Как известно следствию, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Когда спор зашел в тупик, она нанесла приятелю несколько ножевых ранений, а потом пыталась задушить. Потерпевший погиб на месте, а убийца скрылась с места преступления.

Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело.

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Алтайская правда