Горняк22: В Барнауле при пожаре в производственном здании погибли два человека

9 июля рано утром в Барнауле произошел пожар в административном здании по проспекту Космонавтов. К сожалению, это происшествие унесло жизни двух человек.

Сообщение о случившемся поступило с опозданием, поэтому огонь успел охватить здание. На момент прибытия пожарных подразделений из окон первого этажа валили клубы дыма. Работу затрудняло плотное задымление, а также запутанная планировка помещений.

Кроме того, тушение усложняло и наличие горючих материалов, в том числе, строительных заготовок и мебели, по которым огонь распространялся очень быстро.

Несмотря на сложную обстановку, информирует ГУ МЧС России по Алтайскому краю, спасатели справились со своей задачей. Возгорание было потушено, и из здания вывели троих мужчин.

Огонь прошелся по площади 30 кв. метров. Всего на месте происшествия работало 44 пожарных и 12 единиц техники.

К сожалению, на месте пожара были обнаружены двое погибших мужчин. Вероятной причиной их гибели стало отравление продуктами горения.

Обстоятельства произошедшего установит следствие.

Барнаул | Пожар

Алтайская правда