Горняк22: Оружейник-нелегал предстанет перед судом в Алтайском крае

Мужчину из Павловского района Алтайского края обвиняют в незаконном обороте боеприпасов. Он организовал оружейный цех в своей квартире.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, житель Павловского района несколько лет изготавливал огнестрельное оружие кустарным способом. Соответственно, периодически проверял его на боеспособность.

В один из таких тестов и произошло раскрытие тайного оружейного производства. Мужчина в присутствии людей выстрелил два раза в землю из предмета, который достал из обычного пакета.

Оружием оказался механизм, изготовленный из двух скрепленных металлических трубок и спусковым ударным механизмом. Это устройство мужчина снарядил двумя охотничьими патронами 16 калибра.

Оказалось, в своей квартире «стрелок» создал почти что оружейный цех. Удивительно, что соседи тайного оружейника даже не подозревали об этом.

При обыске нашли приспособления для расплавления свинца и снаряжения патронов, порох, более 500 снаряженных патронов, а также еще два изготовленных предмета для стрельбы с патронами 16 и 12 калибра.

Все это дает основание следствию обвинить мужчину в незаконном изготовлении и хранения боеприпасов. Дело направлено в суд, он же и определит меру ответственности.

Павловский район

Алтайская правда