Горняк22: В Барнауле воры обчистили ювелирный салон, вырезав дыру в стене здания

В Барнауле в торговом центре ночью обворовали ювелирный салон. Но в этом преступлении не так важен сам факт кражи, как то, как произошло ограбление.

Воры подошли к делу с виртуозностью и фантазией — прорезали аккуратное квадратное окошко в одном из торговых центров города, пишет Unusual Crimes Barnaul. Затем влезли в отдел с ювелиркой и вынесли оттуда украшения почти на 6 млн рублей.

Несмотря на солидную дыру в стене, пропажу заметили только утром.

Фраза одного из комментаторов выразила всеобщее отношению к данной краже: « А что, так можно было?».

Фото: Unusual Crimes Barnaul

Барнаул

Алтайская правда