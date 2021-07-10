Горняк22: В Барнауле воры обчистили ювелирный салон, вырезав дыру в стене здания
В Барнауле в торговом центре ночью обворовали ювелирный салон. Но в этом преступлении не так важен сам факт кражи, как то, как произошло ограбление.
Воры подошли к делу с виртуозностью и фантазией — прорезали аккуратное квадратное окошко в одном из торговых центров города, пишет Unusual Crimes Barnaul. Затем влезли в отдел с ювелиркой и вынесли оттуда украшения почти на 6 млн рублей.
Несмотря на солидную дыру в стене, пропажу заметили только утром.
Фраза одного из комментаторов выразила всеобщее отношению к данной краже: « А что, так можно было?».
Фото: Unusual Crimes Barnaul
Барнаул