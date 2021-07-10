Горняк22: Главбух алтайского учебного заведения присвоила 370 тыс. рублей
Завершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера одного из учебных заведений Благовещенского района. Они начисляла себе фиктивную зарплату.
38-летняя женщина в течение двух лет похищала казенные деньги. В результате она перечислила на свой счет 370 тысяч рублей в качестве заработной платы. Она сфабриковала фиктивные документы, указав в них заведомо ложные сведения, и с их помощью «платила» себе зарплату.
Обвиняемая свою вину признала и добровольно возместила ущерб в полном объеме.
Уголовное дело направлено в суд, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю. За это преступление предусматривается штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишения свободы до шести лет.
Благовещенский район