Горняк22: Главбух алтайского учебного заведения присвоила 370 тыс. рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении главного бухгалтера одного из учебных заведений Благовещенского района. Они начисляла себе фиктивную зарплату.

38-летняя женщина в течение двух лет похищала казенные деньги. В результате она перечислила на свой счет 370 тысяч рублей в качестве заработной платы. Она сфабриковала фиктивные документы, указав в них заведомо ложные сведения, и с их помощью «платила» себе зарплату.

Обвиняемая свою вину признала и добровольно возместила ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю. За это преступление предусматривается штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишения свободы до шести лет.

Благовещенский район

Алтайская правда