ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Республике Алтай задержали подозреваемых в загрязнении реки Бии

Горняк22
18 часов Ago

Река Бия Фото: Прокуратура Республики Алтай

В акватории реки Бии возле села Дмитриевка Турочакского района появилась масляная пленка. Местные жители забили тревогу и обратились в прокуратуру

В Республике Алтай сотрудники транспортной полиции задержали людей, допустивших загрязнение Бии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Местные жители заметили, что на реке образовалась масляная пленка с характерным запахом нефтепродуктов. По их словам, недавно в этом месте поднимали баржу до Телецкого озера. Возможно, это связано с загрязнением. Природоохранная прокуратура организовала проверку по факту загрязнения Бии.

В рамках проверки следователи оценят соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, по итогам которой примут меры прокурорского реагирования. Сейчас ситуация находится на контроле прокуратуры республики.

В настоящее время транспортные полицейские задержали людей, которые использовали судно, после эксплуатации которого вода в река оказалась загрязнена.

Ранее «Толк» сообщал, что в Первомайском районе передумали строить мусорный полигон. Новый объект планировали разместить в 3 км от поселка Нового на площади 500 га.

ТОЛК

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