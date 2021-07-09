Горняк22: Алтайский бизнесмен поставлял детям фальшивое молоко

Бийский предприниматель поставлял в детские учреждения молоко с жирами немолочного происхождения.

По версии следствия, директор двух предприятий выиграл аукцион на поставку молочных продуктов в учреждения детей для инвалидов. В течение двух лет с 2018 по 2020 годы предприниматель снабжал социальные организации фальсифицированным молоком. Тем самым он причинил ущерб учреждениям на 3,5 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Алтайская правда