ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайский бизнесмен поставлял детям фальшивое молоко

Горняк22
18 часов Ago

Бийский предприниматель поставлял в детские учреждения молоко с жирами немолочного происхождения.

По версии следствия, директор двух предприятий выиграл аукцион на поставку молочных продуктов в учреждения детей для инвалидов. В течение двух лет с 2018 по 2020 годы предприниматель снабжал социальные организации фальсифицированным молоком. Тем самым он причинил ущерб учреждениям на 3,5 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Алтайская правда

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