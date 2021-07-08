Горняк22: В Алтайском крае 8 июля перекроют участок «Чуйского тракта»

Знак. Стоп Фото: pixabay.com

ГИБДД просит автомобилистов просит заранее выбирать пути проезда данного участка, чтобы не простоять на трассе лишнее время

В Алтайском крае 8 июля закроют участок Чуйского тракта из-за движения военных колонн, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Так, проехать нельзя будет на следующем участке:

С 12.00 до 13.00 на 174 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе н.п. Озерки.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложной дорожной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на месяц перекроют участок улицы Песчаной.

ТОЛК