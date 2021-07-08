Горняк22: В Барнауле дерево упало на автомобиль после урагана

Дерево упало на автомобиль в Барнауле. Дорожное происшествие случилось на пересечении улиц Попова-Гущина вечером 6 июля.

Очевидцы сообщали, что убрать дерево с машины помог трактор, подцепивший его ковшом. На месте работали инспекторы ДПС. О пострадавших не сообщалось.

По словам жителей окрестных домов, вечерний ураган в районе Докучаево прошел мощно – во дворах много поломанных веток.

По информации управления ГО ЧС города, во время грозы из-за порывов ветра произошёл ряд происшествий связанных с падением веток деревьев на улицах краевой столицы и точечными отключениями электроснабжения в пригородных посёлках города. Аварийные бригады и управляющие компании работают над устранением последствий. Пострадавших нет.

Фото: Вадим Кулешов

Барнаул

Алтайская правда