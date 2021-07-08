Горняк22: В Барнауле задержали подозреваемого в убийстве мужчину

Жителя Барнаула обвиняют в убийстве соседа.

Как сообщают в Следственном управлении СК по краю, 3 июля между мужчинами, которые проживали по соседству в одном из общежитий Барнаула, произошла ссора. Оба были в нетрезвом виде. Один из спорящих решил закончить ссору ударом ножа. Как сообщается, от полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.

Следствие уже возбудило уголовное дело по этому факту, а подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Барнаул

Алтайская правда