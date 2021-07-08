Горняк22: Контрабанду стероидов пресекли в Алтайском крае

В Алтайский край пытались провезти 65 граммов сильнодействующих веществ в составе стероидов

Как сообщают в Сибирском таможенном управлении, 29-летний житель краевой столицы заказал из Республики Беларусь анаболические стероидные препараты для роста мышц. Безобидную, казалось бы, посылку отправили заказчику по почте. Но получить свой заказ покупателю не удалось – сразу же после подписания документов об отправлении, таблетки и жидкость изъяли.

Как показала экспертиза, заказанные препараты содержали в своем составе 65 граммов сильнодействующих веществ. Они попадают под категорию запрета на перевозку через границу Российской Федерации. Согласно закону, такие вещества могут быть ввезены на территорию нашей страны только если есть медицинских документы, которые могут подтвердить врачебное назначение. Также в них должны быть указаны сведения о наименовании и количестве назначенного препарата. Таких документов у мужчины не было.

Теперь заказчику грозит наказание – лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом в 1 млн рублей за контрабанду сильнодействующих веществ. Знал ли он о содержимом таблеток или нет, не уточняется. Так или иначе, уголовное дело возбуждено.

Алтайская правда